Venezuela: Usa concordi con Gruppo internazionale contatto, elezioni "fraudolente" (3)

- In particolare, i membri del Gic confermano che al momento mancano le condizioni per un "processo elettorale trasparente, inclusivo, libero e giusto". Occorre garantire il "rispetto" del mandato dell'Assemblea nazionale, "restituire" i partiti di opposizione ai gruppi dirigenti destituiti dalle recenti sentenze della Corte suprema, la fine della persecuzione e degli arresti dei leader politici, la revisione integrale del registro elettorale (comprendente i venezuelani all'estero), l'insediamento di autorità elettorali indipendenti. Il gruppo apprezza la richiesta avanzata dal governo Maduro di inviare una missione di osservatori Ue ma avverte che mancano i tempi tecnici per dispiegarla sul terreno, così come troppo poco è il tempo perché le parti politiche "trattino le condizioni" per elezioni libere. (segue) (Nys)