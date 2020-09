Regionali: Boccia, puntiamo su salute e scuola, destra indietro di 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'emergenza Covid rivendichiamo il rigore e la prudenza utilizzata. Mentre la destra criticava l'Europa, perché dicevano che ci avrebbe lasciati soli e inneggiava al primato del business, noi abbiamo protetto salute e vita e fatto accordi storici in Europa". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ad Andria, dove è arrivato per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanna Bruno. "Per il Pd la libertà delle persone passa attraverso la loro liberazione dai bisogni. Su scuola e sanità mai più tagli. La destra di Salvini e Meloni tace su scuola, sanità e ambiente come priorità dell'intervento europeo - ha spiegato -. Raffaele Fitto non fiata e siamo alle solite. Per la destra sovranista la libertà non coincide con l'emancipazione e l'integrazione ma con la licenza di farti fare quello che dicono loro. Era così la Puglia di 20 anni fa. La Puglia di oggi è libera e aperta e queste piazze lo dimostrano con passione. Non torneremo indietro, ma completeremo la rivoluzione di questi anni con Emiliano, Vendola e milioni di pugliesi che amano profondamente questa bellissima terra. La speranza ha vinto sulla rabbia e le paure alimentate da Salvini e Meloni". (Rin)