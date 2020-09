Usa: l'ex ambasciatore in Cina, Trump ha sbagliato a credere ai cinesi sul Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terry Branstad, l'ambasciatore statunitense in Cina uscente, ha dichiarato in una nuova intervista all'emittente "Cnn" che il presidente Donald Trump ha erroneamente "creduto ai cinesi" nei primi giorni della pandemia del coronavirus. Le osservazioni di Branstad, che fu nominato Trump, rappresentano un'apparente rottura con la Casa Bianca nel mezzo di un'accesa campagna elettorale generale - che ha visto Trump attaccare duramente il Partito comunista cinese e descrivere il candidato democratico alla presidenza Joe Biden come troppo debole con Pechino. "Penso che il presidente Trump abbia creduto ai cinesi quando hanno detto quello che hanno detto sul virus", ha detto Branstad in un'intervista che è andata in onda oggi. "E poi lui e il resto del mondo hanno scoperto che quello che hanno detto non era vero, e si sono verificati disinformazione e insabbiamenti".(Nys)