Bolivia: presidenziali, fronte conservatore non si compatta dopo rinuncia di Anez a candidatura (5)

- Secondo il sondaggio più recente, Luis Arce, si conferma come il favorito assoluto e addirittura come potenziale vincitore al primo turno, L'inchiesta, realizzata da un insieme di 27 istituzioni sulla base di 18 mila interviste personali effettuate in aree urbane e rurali, assegna al candidato del Mas un 29,2 per cento delle preferenze a livello nazionale, contro il 19 per cento di Carlos Mesa, candidato per il partito di centro Comunidad Ciudadana, e il 10 per cento di Luis Fernando Camacho, del partito ultra conservatore Creemos. Il dato inedito del sondaggio era proprio il quarto posto di Anez, data al 7,7 per cento e fino a quel momento sempre risultata sopra Camacho in tutte le inchieste. Il 9,8 per cento dei boliviani si rivela tuttavia ancora indeciso, mentre il 7,1 per cento dichiara di votare scheda bianca. Considerando ad ogni modo solo i voti validi, il candidato del Mas otterrebbe il 40,3 per cento delle preferenze con Mesa al 26,2 per cento, uno scarto sufficiente ad assegnare la vittoria al primo turno secondo la legge elettorale boliviana. (segue) (Brb)