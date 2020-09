Milano: al via l'Arch Week, edizione live per curare le città ferite dal virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questo pomeriggio la quarta edizione Milano Arch Week, la manifestazione dedicata alle trasformazioni urbane, promossa dalla Triennale di Milano, insieme al Comune e al Politecnico di Milano, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Dopo l'edizione digitale in maggio dedicata alle sfide che il capoluogo lombardo deve affrontare dopo la pandemia, l'Arch Week è stata riprogrammata dal 18 al 20 settembre con una formula in cui la dimensione live nelle sedi di Triennale Milano, Politecnico di Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli dialoga con quella digitale. L'inaugurazione è stata ospitata nel patio del Politecnico in via Ampère e segna la ripresa degli eventi in presenza per l'ateneo milanese. "La prima manifestazione che doveva tornare in presenza era Artweek", ha detto il rettore Ferruccio Resta, senza nascondere l'emozione: "Se ripenso all'anno scorso, quando la sala era gremita di studenti, il primo sentimento è che è un peccato non essere lì, ma l'ottimismo che dobbiamo avere - e lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita in questa terribile pandemia - ci dice che è bello essere qui". (segue) (Rem)