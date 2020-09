Milano: al via l'Arch Week, edizione live per curare le città ferite dal virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa pandemia ha cambiato la nostra relazione con lo spazio, che è da ripensare. E allora oggi l'architettura diventa il medico del post-Covid. E per questa medicina, il Politecnico, che è una delle più grandi scuole di architettura del mondo, si mette al servizio", ha assicurato Resta. "È bellissimo ritrovarci e questo è solo l'inizio di una fase che sarà difficile, ma che credo che Milano saprà affrontare perché è una città forte, con delle risorse e una di questa è il capitale umano", ha dichiarato il presidente della Triennale di Milano e direttore artistico di Arch Week, Stefano Boeri. Al centro di questa edizione straordinaria ci sono lo spazio, le sue potenzialità e i suoi limiti rispetto alle sfide del presente: dall'emergenza sanitaria alla crisi climatica, dalla presenza sempre più pervasiva della tecnologia alla trasformazione dei luoghi dove crescere, delle forme di cittadinanza e di comunità. "Certamente parleremo del dopo pandemia e anche dell'architettura ospedaliera, di come passiamo far sì che una difficile logica di coabitazione con il virus possa diventare occasione per migliorare la qualità degli spazi", ha spiegato Boeri. (segue) (Rem)