Rifiuti: Ama, massima collaborazione con Roma Capitale per risanamento e riconciliazione crediti e debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama e Roma Capitale "stanno lavorando da oltre tre mesi alla riconciliazione delle partire creditorie e debitorie, un lavoro che vede impegnati tutti i dipartimenti di Roma Capitale e gli uffici competenti della partecipata con l’obiettivo di risolvere congiuntamente le problematiche che si sono accumulate nel corso degli ultimi 3 decenni". È quanto si legge in una nota di Ama. "Obiettivo comune - spiega - è il risanamento della società al fine di salvaguardare l’interesse dell’azionista, degli stakeholders e, in primis, dei lavoratori di Ama. Nelle ultime settimane l’attività di riconciliazione è entrata nel vivo proprio per definire le partite debitorie e creditorie più complesse nel più totale spirito di collaborazione, pertanto non è intenzione di Ama adire alle vie legali". (Com)