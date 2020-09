© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il segretario del Pd Nicola Zingaretti "abbiamo tante cose da fare per questo Paese insieme. Abbiamo un governo da portare avanti, degli obiettivi da raggiungere che si fondano su più lavoro, più digilitizzazione del Paese e aiuti alle imprese e ai commercianti per far crescere l'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Tg4.(Rin)