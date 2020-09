© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, sabato 19 settembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEOre 10, Nizza Monferrato (AT), il vicepresidente e l’assessore ai Trasporti partecipano all’inaugurazione del Giardino dei GiustiOre 10, Caluso (TO), via Trieste 22/A, l’assessore all’Agricoltura visita la sede del Consorzio demaniale del Canale di Caluso; alle ore 12,30 visita l’Enoteca regionale e la Cantina ErbaluceOre 16, Asti, Stadio Comunale, il vicepresidente presenzia alla cerimonia “Per Ora Grazie”. (Rpi)