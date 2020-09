Usa: Casa Bianca, 13 miliardi di dollari a Porto Rico per ricostruzione dopo uragano Maria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa di Donald Trump ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 13 miliardi di dollari a favore di Porto Rico, come aiuti utili alla ricostruzione dello stato devastato dall'uragano Maria del 2017. I fondi, che verranno erogati dalla Federal Emergency Management Agency (Fema), serviranno in gran parte (circa 9,6 miliardi di dollari) a rafforzare la rete di distribuzione dell'elettricità e a promuovere il rilancio del sistema educativo. Si tratta, ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, "di alcuni dei più importanti stanziamenti nella storia della Fema per un singolo evento, e dimostrano il continuo impegno del governo federale nella ricostruzione di Porto Rico". L'uragano si è abbattuto sull'isola provocando pesanti danni alle infrastrutture e, stando al censimento fatto dalle autorità di governo, causando circa 3000 vittime mortali. Il governatore di Porto Rico, Wanda Vazquez Garced ha ringraziato in un tweet lo sforzo della Casa Bianca parlando delle buone relazioni con l'amministrazione e col presidente Trump. (Nys)