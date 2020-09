Milano: da Anpi Milano ferma condanna per simulazione di guerra a Rescaldina da associazione con richiami fascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra ferma condanna dell'iniziativa programmata nel Comune di Rescaldina per le domeniche 20 e 27 settembre promossa dalla 'Quinta squadriglia la disperata' i cui richiami per il nome e per i simboli sono propri della squadra fascista tristemente nota". Lo dichiarano in una nota Roberto Cenati, presidente Anpi comitato provinciale di Milano, e Maria Grazia Pierini, presidente sezione Anpi di Rescaldina. "Nei boschi di Rescaldina é stata autorizzata la presenza di questa associazione per una inquietante simulazione di guerra. Riteniamo - concludono - gravissima questa iniziativa, della quale chiediamo la cancellazione, che si pone in contrasto con i valori della nostra Carta Costituzionale".(com)