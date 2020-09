Ue: Gori, ospitare G20 salute sarebbe per Bergamo straordinario segno di rinascita e fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 della salute a Bergamo e Milano "sarebbe per Bergamo uno straordinario segno di rinascita e di fiducia". Lo ha detto il sindaco del capoluogo orobico, Giorgio Gori, parlando con i giornalisti a margine di un evento per il "no" al referendum in corso in piazza Sempione a Milano. "Beppe Sala e io - ha spiegato Gori - abbiamo ritenuto che Bergamo e Milano insieme avessero i presupposti oggettivi, qualità delle strutture di cura ad esempio, industria farmaceutica e centri di ricerca, e una straordinaria valenza simbolica per proporsi come la sede di questo G20". "L'esperienza del Covid ci ha insegnato che non ci si cura da soli", ha proseguito Gori spiegando che "dobbiamo fare in modo che il G20 sia l'occasione per avere protocolli internazionali che ci consentono di fronteggiare meglio di come abbiamo fatto emergenze di questo tipo. Nessun altro posto in Italia - conclude il sindaco - ha più senso per questa manifestazione".(Rem)