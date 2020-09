Brasile: fumo incendi Pantanal, atterraggio complicato per aereo Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fitto fumo degli incendi che stanno colpendo la vasta regione del Pantanal, in Brasile, ha costretto l'aereo militare del presidente Jair Bolsonaro a una complicata manovra per atterrare all'aeroporto di Sinop, nello stato di Mato Grosso. Il velivolo ha dovuto una prima volta riprendere quota poco prima di toccare il suolo ed è potuto atterrare solo al secondo tentativo. Il capo dello stato viaggiava in Mato Grosso per seguire un evento di imprenditori del settore agricolo e dell'allevamento in compagnia del ministro delle Infrastrutture, Tarcisio de Freitas, e del ministro della segreteria di Governo, Luiz Eduardo Ramos. (segue) (Brb)