Brasile: fumo incendi Pantanal, atterraggio complicato per aereo Bolsonaro (2)

- Lo stato di Mato Grosso do Sul è stato colpito nelle ultime settimane da incendi che hanno già distrutto milioni di ettari di terra nell'immensa pianura alluvionale del Pantanal. Nel 2020, secondo i dati dell'Istituto nazionale della ricerca spaziale (Inpe) aggiornati al 13 settembre, nello stato di Mato Grosso do Sul si è registrato il maggior numero di incendi della serie storica iniziata nel 1998: 14.489 focolai, cifra oltre tre volte superiore ai 4.699 contati in tutto il 2019, anno di per sé considerato da record negativo per il disboscamento. In particolare, sempre secondo i dati forniti dall'Inpe, nei primi 16 giorni del mese di settembre sono stati contati oltre un terzo dei roghi dell'anno. In sedici giorni ci sono stati 5.603 i roghi, contro i 5.498 registrati dell'intero mese di settembre del 2007 che era stato il peggiore della serie storica, fino a quest'anno. Rispetto a settembre del 2019, quando gli incendi furono 2.887 in tutto il mese i primi 16 giorni del 2020 segnano già un aumento del 94 per cento. (Brb)