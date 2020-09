Francia: coronavirus, record di 13.215 persone positive in 24 ore e 123 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sono stati registrati 13.215 nuovi casi di persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 428.696 casi dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto Santé Publique France. Un record per il paese, dove ci sono stati 123 morti nell'ultima giornata. In un comunicato congiunto, l'Autorità regionale della Salute dell'Ile-de-France, la prefettura della regione e quella della polizia di Parigi hanno sconsigliato riunioni private con più di dieci persone. "Un numero significativo di focolai epidemici trova origine nel quadro familiare o tra amici. Spetta quindi a tutti proteggere i propri cari riconsiderando l'organizzazione dei raduni privati quando includono più di 10 partecipanti", si legge nella nota. (Frp)