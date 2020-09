Referendum: Gori, segno di egemonia M5s su agenda governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io spero che un 'No' forte, visto che l'ultimo passaggio di questa cedevolezza del Pd è questo "Sì", spero che da un "No" popolare possa venire una spinta, una indicazione cui andare per un Pd con più orgoglio e determinazione. Per fare in modo che sia la sua agenda a caratterizzare i prossimi mesi di governo". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, parlando con i giornalisti a margine di un evento per il "No" al referendum in corso in Piazza Sempione a Milano. "Al Movimento 5 stelle abbiamo fatto fare una cosa importante, quella di ricucire con l'Europa – ha proseguito Gori - segnalo che sono stati tanti i passi indietro del mio partito su temi importanti, di natura economica, come quota 100 e penso alle storture del reddito di cittadinanza. Penso ai temi della giustizia, penso ai decreti sicurezza che abbiamo posto come la condizione che fossero cambiati e cancellati per andare al governo e ancora lì sono. E potrei continuare". "Ci sono alcune cose e importanti che vanno riconosciute ma troppe cose che segnano una egemonia del Movimento 5 stelle sull'agenda di governo", ha concluso Gori. (Rem)