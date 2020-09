Bolivia: presidenziali, fronte conservatore non si compatta dopo rinuncia di Anez a candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, di rinunciare alla sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali del 18 ottobre non ha portato per adesso l'effetto sperato di compattare il fronte che si oppone a un ritorno del Movimiento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, alla guida del paese. Carlos Mesa, candidato di Comunidad Ciudadana (Cc) che si profila nei sondaggi come il principale avversario del rappresentante per il Mas, Luis Arce, ha celebrato la decisione di Anez e si è dichiarato "disposto al dialogo" con le altre forze di centro-destra ma non ha fatto nessun accenno alla nascita di una coalizione. La decisione di Anez, "rappresenta un contributo alla democrazia" e "lascia libertà ai suoi elettori di scegliere la miglior opzione", ha affermato Mesa. Il candidato del Cc ha sottolineato che Anez "non ha detto di aver aperto un dialogo per cui la decisione di sbarrare le porte al Mas spetta agli elettori". (segue) (Brb)