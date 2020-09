Roma: Palumbo (Pd), maggioranza si spacca su commissione indagine Ipa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo, in una nota dichiara: "La maggioranza si spacca sulla votazione della proposta di delibera presentata da Fratelli d'Italia, che richiedeva l'istituzione di una commissione d'indagine amministrativa sull'Istituto di previdenza e assistenza dei dipendenti di Roma capitale (Ipa)". "La proposta, che il gruppo Pd ha sottoscritto e sulla quale la commissione Trasparenza ha dedicato grande attenzione - spiega Palumbo - è stata approvata con 14 voti favorevoli, 15 astenuti e un contrario. Ma la commissione d'indagine non sarà istituita, in quanto per la sua formazione erano necessari 25 favorevoli. Da una parte resta il dispiacere per l'occasione mancata di fare chiarezza su una gestione – quella dell'Ipa – che è stata travolta da indagini giudiziarie e che continua a destare forte preoccupazione dal punto di vista finanziario, prestazionale e organizzativo. Dall'altra, non possiamo non vedere in questa votazione la chiara manifestazione del naufragio della maggioranza grillina. La proposta di delibera, infatti, è stata sostenuta da ben 5 consiglieri 5 stelle, i già noti 'ribelli' Terranova, Stefano, Ficcardi, Iorio e Catini, oltre a Montella, e ha incassato 14 voti di astensione, prevalentemente interni alla maggioranza. Segno che, la faida interna al Movimento comincia ad ampliarsi e a scavare una crepa sempre più profonda in seno ad una Amministrazione palesemente inadeguata a gestire le emergenze della città e addirittura non cosciente delle reali sue problematiche, a cominciare da quelle dell'Ipa. Come già richiesto da alcuni consiglieri Pd, la commissione Trasparenza si riunirà nuovamente sul tema entro brevissimo termine, per proseguire la sua indagine attorno alla situazione gestionale dell'Ipa". (Com)