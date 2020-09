M5s: Di Maio, dobbiamo radicarci sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla lealtà del centrodestra ci sarebbe molto da dire, visto che Salvini ha fatto cadere il governo (Conte 1). Non parlo da un anno con Salvini, perché è caduta la fiducia che avevamo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7. "Io penso che i 5 Stelle abbiano bisogno di radicarsi sul territorio, non sono di quelli che dice 'torniamo alle origini', che significherebbe solo essere più destrutturati - ha aggiunto -. Noi dobbiamo invece radicarci sul territorio, abbiamo bisogno di darci una struttura e una leadership forte. E a livello territoriale dobbiamo lavorare insieme (al Pd) per spendere i soldi del Recovery fund su progetti che dureranno oltre 20 anni".(Rin)