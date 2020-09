Sanità: Di Maio, Mes? Non mi risulta che ora ci sia emergenza di cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I soldi del Mes? Il ministro Roberto Speranza, che gode della mia piena fiducia, ci dice che al momento i numeri e le strutture della nostra sanità sono adeguate a fronteggiare la pandemia. C'è naturalmente bisogno di soldi ma per questo abbiamo fatto la trattativa sul Recovery fund e dovremo lavorare sulla prossima legge di bilancio. Ma non mi risulta che ora ci sia un'emergenza di cassa per la sanità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)