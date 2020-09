Serbia-Kosovo: capo delegazione serba Djuric, avanti con la comunità di municipi autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia si aspetta che i paesi membri dell'Unione europea mandino dei "messaggi forti" alle autorità di Pristina per la formazione della comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, commentando la tappa tecnica del dialogo Belgrado-Pristina avvenuta ieri a Bruxelles. "Ci aspettiamo messaggi forti da tutti i membri dell'Ue per la formazione della comunità autonoma di municipi, elemento questo fondamentale per la continuazione del dialogo. Questo punto deve essere discusso in questa sede perché è stato concordato 7 anni fa", ha dichiarato Djuric secondo quanto riporta oggi il quotidiano "Vecernje novosti". Il giornale ricorda che nella tappa di ieri la delegazione di Pristina ha "insistito per eliminare" il punto dall'ordine del giorno, mentre sul tema ha insistito a delegazione serba guidata da Marko Djuric. Nella giornata precedente alla tappa tecnica l'inviato dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha reso noto attraverso un post pubblicato su Twitter che sarebbero stati discussi i temi relativi ai diritti delle minoranze e alle loro richieste di risarcimento finanziario. Secondo quanto precisato da Lajcak, il tema del confronto è stato concordato dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e dal premier kosovaro Avdullah Hoti. "Il presidente Vucic e il primo ministro Hoti hanno convenuto che i loro negoziatori discuteranno delle rivendicazioni finanziarie e degli accordi relativi alle comunità minoritarie. Entrambi gli argomenti sono molto complessi, e per questo motivo domani discuteremo delle richieste finanziarie e nei prossimi giorni degli accordi per le comunità minoritarie", ha scritto Lajcak su Twitter. (segue) (Seb)