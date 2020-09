Kosovo: parlamento respinge risoluzione dell'opposizione contro apertura dialogo con la Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due principali partiti di opposizione kosovara, il Movimento Vetevendosje e il Partito democratico del Kosovo (Pdk), hanno attaccato il governo guidato da Avdullah Hoti, nel corso della seduta parlamentare di ieri, per aver fatto "concessioni" alla Serbia durante il recente vertice di Washington. Lo rendono noto i media kosovari. Le opposizioni hanno criticato l'esecutivo soprattutto per aver permesso che la zona del Lago Ujman, nel nord del Kosovo, entrasse nell'area di libero scambio meglio conosciuta come mini Schengen. I partiti hanno inoltre disapprovato il fatto che nel vertice di Washington sarebbe stato accantonato il tema del mutuo riconoscimento tra Serbia e Kosovo. Hoti si è difeso dalle critiche rivendicando l'importanza del patto raggiunto con la controparte serba. "L'accordo ha 16 punti che includono progetti infrastrutturali capitali. Penso che questa rappresenti una nuova fase nelle relazioni tra Unione europea e Stati Uniti quando si tratta di affrontare il tema del dialogo tra Kosovo e Serbia", ha detto Hoti in risposta alla critiche. (segue) (Alt)