Serbia: presidente Vucic con capo delegazione Ue Fabrizi, focus su dialogo con Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Vucic ha ringraziato l'ambasciatore Fabrizi per il sostegno che l'Unione Europea fornisce alla Serbia dal punto di vista economico e politico, aggiungendo che la politica della Serbia è interamente finalizzata alla pace e alla stabilizzazione della regione. Vucic ha poi dichiarato che la Serbia si impegnerà a Bruxelles per la normalizzazione delle relazioni con Pristina anche per il bene dell'intera regione. Il presidente ha infine sottolineato che l'adesione della Serbia all'Unione europea rimane un obiettivo strategico e un impegno a lungo termine del paese balcanico. "La Serbia è estremamente grata all'Ue per l'aiuto e la solidarietà che ha dimostrato, non solo nel combattere le conseguenze del Covid-19 ma anche per il sostegno in tutte le altre situazioni", ha detto il presidente serbo. (segue) (Seb)