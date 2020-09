Sanità: Fd'I, Sanna e il Pd dicano che vogliono fare con ospedale Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sanna e i suoi mentori del Pd alla Pisana dovrebbero dire cosa vogliono fare veramente dell'ospedale di Colleferro: almeno i quattro reparti principali (quelli cioè che garantiscono le cure essenziali all'utenza cittadina) hanno intenzione di lasciarli o no? La malsana idea di spostare l'ambito di competenza da Asl Roma 5 ad Asl Roma 6 sembra più funzionale ad un ulteriore depotenziamento che ad un rilancio. È evidente che questo inutile passaggio di consegne non eliminerà di certo le inefficienze del Parodi Delfino". Lo scrivono in una nota Giancarlo Righini, consigliere regionale di Fd'I alla Regione Lazio, Rocco Sofi candidato a sindaco di Colleferro, Giorgio Salvitti dirigente nazionale di Fd'I. "La ragione - proseguono gli esponenti del partito di centrodestra - è un'altra, come Fd'I ha più volte segnalato: da anni ormai la strategia di Zingaretti tende a sottrarre risorse a tutte le strutture sanitarie del territorio, senza che Sanna si sia mai opposto; l'assessore D'Amato ha ormai raggiunto il suo vero obiettivo, cioè ridurre al minimo l'offerta e la qualità dei servizi sanitari delle strutture colleferrine e maggiormente dell'Ospedale; ora la Giunta di Sinistra del Lazio avalla questo punitivo cambio di Asl e tenta di giustificarlo con l'attribuzione dei disservizi e delle carenze ai medici e ai dirigenti. In realtà non fa altro che coprire l'incapacità del sindaco Sanna. Ma prima però dovranno rispondere all'interrogazione che presenteremo mercoledì in Consiglio Regionale del Lazio", concludono. (Com)