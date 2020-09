© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul referendum informazione sbilanciata e carente a danno di 'io voto no'. Oggi lo dice l'Agcom. Io lo denuncio da settimane. E adesso come la mettiamo? Le sanzioni sono giuste, ma non bastano. Urge un riequilibrio immediato. Qui è in gioco una modifica della Costituzione". Lo afferma su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e tra i promotori dei Comitati per il no. (Rin)