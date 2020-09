Usa: Trump e Biden in Minnesota, il presidente spera di recuperare terreno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il presidente in carica Donald Trump che il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, saranno oggi in Minnesota per fare campagna elettorale in uno Stato considerato in bilico. Biden incontrerà rappresentanti dei sindacati e terrà un discorso a Duluth nel pomeriggio, mentre Trump sarà protagonista in serata di un comizio all’aeroporto di Bemidji. Secondo fonti locali citate da “The Hill”, il capo della Casa Bianca potrebbe essere accolto da contestatori. Il Minnesota è uno dei pochi Stati nei quali Trump spera di invertire il risultato di quattro anni fa: nel 2016, infatti, l’allora candidata democratica Hillary Clinton vinse con un margine di vantaggio di soli 1,5 punti percentuali. Negli ultimi cinquant’anni, gli elettori del Minnesota non hanno mai preferito un candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. Nel maggio scorso, tuttavia l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia e i conseguenti disordini hanno portato il Minnesota al centro del dibattito politico negli Stati Uniti e della campagna elettorale in vista del voto del prossimo 3 novembre. (segue) (Nys)