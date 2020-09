Usa: Trump e Biden in Minnesota, il presidente spera di recuperare terreno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha definito la morte di Floyd una “grave tragedia”, ma ha anche accusato gruppi di estrema sinistra di sfruttare le proteste per imporre il caos e ha promesso a più riprese di ristabilire “ordine e legge” nel Paese. Il messaggio del capo della Casa Bianca non sembra tuttavia aver fatto breccia in Minnesota, dove secondo gli ultimi sondaggi di “Abc News” e “Washington Post” Biden sarebbe in vantaggio di ben 16 punti. Le stesse rilevazioni indicano che gli elettori che si fidano dell’ex vice di Barack Obama per il ripristino della sicurezza e per il contrasto al crimine sono superiori di 11 punti rispetto a quelli che sugli stessi temi preferiscono puntare su Trump. In base alle medie preparate dall’istituto RealClear Politics, il vantaggio di Biden nei confronti di Trump in Minnesota sarebbe di dieci punti complessivi. Per Trump, quello di stasera è un ritorno nello Stato dopo gli incontri con i sostenitori agli aeroporti di Minneapolis e Mankato dello scorso agosto. Quella di Biden, invece, sarà la prima visita in Minnesota durante la campagna elettorale in corso. (Nys)