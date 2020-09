Sport: Spadafora, mille spettatori per tutte le competizioni all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport". Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora commentando la decisione del Cts a seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato audito il capo Dipartimento per lo Sport. "Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso”, ha aggiunto Spadafora. (Rin)