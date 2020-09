Sport: Regione Lazio, bene Spadafora su Internazionali di tennis con mille spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'apertura del ministro Spadafora alla possibilità per gli Internazionali di Tennis di ospitare mille spettatori. È una decisione in linea con l'emendamento presentato il 5 settembre dalla Regione Lazio alla Conferenza Stato Regioni, in vista del successivo Dpcm poi pubblicato il 7 settembre". Lo dichiara, in una nota, Albino Ruberti, capo di gabinetto della Regione Lazio. "Anche se con ritardo – prosegue Ruberti -, è arrivata una decisione da noi già indicata e sollecitata tempo fa. Ora è ancor più evidente quanto siano state improprie le polemiche nei nostri confronti del presidente della Federtennis Angelo Binaghi, al quale già domenica sera 6 settembre, prima dell'uscita del Dpcm, io stesso avevo anticipato che avevamo presentato questo emendamento e questa proposta. Tutto ciò – conclude Ruberti - dimostra che il ruolo delle istituzioni sia rispettare le reciproche competenze e collaborare, non certo alimentare sterili polemiche scaricando su altri le proprie responsabilità".(Com)