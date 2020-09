Regionali: Tajani (FI), centrodestra unito in Toscana come in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo uniti qui a Firenze per cambiare la Toscana, come lo siamo in tutte le regioni. Tutti uniti, sempre, in tutta Italia". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a Firenze in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale della candidata del centrodestra in Toscana, Susanna Ceccardi. In tutta Italia, alle elezioni regionali, "offriremo candidati seri e credibili", ha aggiunto Tajani ricordando: "siamo la coalizione in grado di trovare sempre una sintesi di offrire agli elettori la possibilità di cambiare". (Rin)