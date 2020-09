Omicidio Willy: ha esultato sui social insultando la vittima, denunciato studente di Treviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime segnalazioni relative al posto a sfondo razzista in merito all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, con il quale un 23enne di Treviso lo definiva uno “scimpanzé” ed elogiava i suoi assassini definendoli eroi, sono arrivate alla sezione di polizia postale di Latina che inizialmente ipotizzava che l’autore del post, nascosto dietro ad un nick-name falso, fosse della provincia Pontina. Per questo l’indagine è stata condotta dalla procura di Latina. Indagini che hanno permesso di arrivare al giovane contestandogli il reato di istigazione a delinquere aggravata da odio razziale. Il post era stato condiviso anche sul profilo di Gabriele Bianchi, uno degli indagati per l’omicidio di Willy attualmente in carcere a Rebibbia. (Rer)