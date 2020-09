Regionali: Berlusconi (FI), vinceremo in tutta Italia, anche in roccaforte rossa Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale della candidata del centrodestra in Toscana, Susanna Ceccardi, si è detto convinto che il centrodestra "vincerà in tutta Italia". "Sono sicuro che vinceremo in Toscana ed in tutta Italia", ha precisato. Secondo Berlusconi "lunedì gli italiani avranno scritto una pagina importante per il buon governo nelle regioni". "Questa campagna - ha poi aggiunto - ci porterà per la prima volta a governare la Toscana, roccaforte rossa che conoscerà così il cambiamento". (Rin)