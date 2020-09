Regionali: Martella, negli ultimi 15 giorni sondaggi vietati, Rai rispetti legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La diffusione dei sondaggi è vietata dalla legge negli ultimi 15 giorni dal voto. Eppure continuano ad essere diffusi quelli, sembra, commissionati dalla Rai, che vengono anche citati da vari esponenti politici, anche per orientare il voto". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria e all'informazione Andrea Martella. "Chiedo all'azienda di fare chiarezza e soprattutto di rispettare le attuali normative - aggiunge -. Poi, visti i trascorsi, l'affidabilità di tali rilevazioni sarà una questione da approfondire nel dopo voto". (Com)