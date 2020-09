© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 22 settembre, alle ore 18, le commissioni riunite Cultura e Attività produttive della Camera, presso la sala del Mappamondo, svolgono l'audizione informale del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)