- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, chiudendo in piazza a Firenze la campagna elettorale della candidata del centrodestra in Toscana, Susanna Ceccardi ha attaccato il governo "vessatore, guardone, che ti mette le mani nelle tasche e che fa di tutto per farti chiuderti e mantenerti con paghetta di Stato, il reddito di cittadinanza. Ma noi vogliamo la libertà di lavorare". (Rin)