Regionali: Calenda, anche dopo elezioni governo resterà lì fino alla fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo me il governo sta lì e starà lì fino alla fine, devono fare la loro strada, va benissimo. Hanno un programma, noi cerchiamo sempre di criticarli nel merito, mai di essere pregiudiziali, da questo punto di vista nulla abbiamo a che fare con l'opposizione sovranista, però credo rimarranno là qualunque sia il risultato". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a margine dell'evento per il "No" al referendum in corso in piazza Sempione a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto se ritenga che il governo rischi di cadere se dalle elezioni regionali dovesse uscire un esito negativo per i partiti di governo. (Rem)