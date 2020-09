I Fatti del giorno -Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: da Mit via libera a finanziamento 250 milioni per estensione tramvia Firenze - Via libera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al progetto di estensione del sistema tramviario di Firenze che, in tre anni di lavori, consentirà di ampliare di sei chilometri circa l'attuale linea 3 con la nuova tratta 'Libertà-Campo di Marte-Rovezzano'. Si tratta di un investimento di 249 milioni di euro che sarà oggetto della prossima Conferenza Unificata per il raggiungimento della relativa intesa e che si aggiunge al finanziamento erogato a dicembre 2019 pari a 200,62 milioni di euro per la linea 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli. (segue) (Rin)