I Fatti del giorno -Italia (5)

- Coronavirus: accordo Ue-Sanofi per 300 milioni di dosi del vaccino - Oggi è entrato in vigore un secondo contratto con un'azienda farmaceutica, a seguito della firma formale del contatto tra Sanofi-Gsk e la Commissione europea, per consentire a tutti gli Stati membri dell'Ue di acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino Sanofi-Gsk. Inoltre, gli Stati membri possono donare dosi riservate ai paesi a reddito medio e basso. Sanofi e Gsk si adopereranno inoltre per fornire una parte significativa della loro fornitura di vaccini, attraverso una collaborazione con la struttura Covid-19 Vaccines Global Access (Covax) per i paesi a reddito medio e basso, in modo tempestivo. Lo scorso 7 settembre il presidente di Sanofi Francia, Olivier Bogillot, all’emittente “France Inter” dichiarò che il vaccino "potrebbe essere venduto ad un prezzo inferiore ai 10 euro per singola dose". In merito al prezzo minore (2,5 euro per dose) con cui la concorrente AstraZeneca potrebbe vendere in Europa il suo vaccino contro il coronavirus, Bogillot disse: “Il divario di prezzo può dipendere dal fatto che usiamo tutte le nostre risorse interne, i nostri ricercatori, i nostri centri di ricerca. AstraZeneca esternalizza parte della sua produzione”. (Rin)