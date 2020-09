I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Pompeo oggi in visita nel Roraima, focus su migrazione venezuelana - È previsto per questo pomeriggio l'arrivo in Brasile del segretario di stato Usa, Mike Pompeo. Impegnato in un breve tour che lo porterà in alcuni paesi dell'America Latina (Colombia, Guyana e Suriname) tra i giorni 17 e 20 settembre, Pompeo visiterà in particolare la città di Boa Vista, nello stato di Roraima, al confine con il Venezuela. L'arrivo è previsto per le 14,20 orario di Brasilia (le 19,20 in Italia). Secondo quanto riferito in una nota dall'ambasciata degli Stati Uniti in Brasile, la tappa brasiliana del tour dovrebbe vedere al centro delle discussioni la gestione dell'accoglienza dei cittadini venezuelani rifugiati in Brasile. Dopo l'arrivo Pompeo incontrerà privatamente il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araújo, presso l'aeroporto militare di Boa Vista. (segue) (Res)