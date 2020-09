I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: coronavirus, superati 600 mila contagi con nuovo record di casi e decessi - L'Argentina ha superato giovedì la barriera dei 600 mila contagi di nuovo coronavirus battendo il record di contagi (12.701) e di decessi giornalieri (345). Secondo i dati ufficiali diffusi ieri dalle autorità, a sei mesi dall'inizio della pandemia il numero complessivo di casi è salito a quota 601.713 mentre sono 12.460 le morti riconducibili alla Covid-19. Nonostante questo il governo dà conto di una sostanziale tenuta del sistema sanitario sia a livello nazionale, con un indice di occupazione delle unità di terapia intensiva pari al 60,1 per cento, che a livello dell'area metropolitana di Buenos Aires (Amba), che registra un indice di occupazione del 67,3 per cento. Il quadro della situazione cambia se si analizza l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nelle singole province. La principale preoccupazione di fatto si è spostata adesso su distretti come Santa Fe e Cordoba, che dopo essere riusciti a contenere l'avanzata del virus per diversi mesi registrano adesso una notevole crescita della curva dei contagi. Si dichiarano al limite invece le strutture sanitarie nelle province di Rio Negro, Salta e Neuquen, con livelli di occupazione delle terapie intensive superiori all'80 per cento. (segue) (Res)