I fatti del giorno - America Latina (4)

- Colombia: due agenti uccisi in attacco nel dipartimento di Bolivar - Due agenti della polizia colombiana sono stati uccisi ieri in un attacco nel municipio di Norosí, nel dipartimento di Bolivar. I due agenti, riferisce la stampa locale, stavano effettuando un pattugliamento in moto quando sono stati vittime di un’imboscata. Secondo le prime informazioni, l’attacco è stato condotto da quattro uomini anch’essi a bordo di moto. Le autorità attribuiscono l’attacco al fronte ‘Luis José Solano Sepulveda’ dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln). (segue) (Res)