I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Guaidò, Gruppo internazionale contatto conferma mancanza condizioni per voto libero - Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (An), il leader oppositore Juan Guaidò, ha sottolineato le parole con cui il Gruppo internazionale di contatto (Gic), ripetendo la posizione da lui espressa da mesi, ha detto che "non esistono condizioni per elezioni libere" nel paese. Al termine dell'incontro virtuale tenuto giovedì 17, l'istanza promossa dall'unione europea ha detto che "non ci sono condizioni" per la chiamata alle urne del 6 dicembre e che una missione di osservatori potrà essere dispiegata solo a fronte di "cambi significativi" nell'organizzazione del processo. Il Gruppo internazionale di contatto "riafferma ciò che abbiamo sostenuto: non esistono le condizioni per una elezione libera in Venezuela: ottenerle è la nostra bandiera di lotta", ha detto Guaidò in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Il mondo libero non appoggia un regime vincolato ai reati contro l'umanità", ha aggiunto Guaidò commentando anche il rapporto elaborato dalla missione indipendente del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. (Res)