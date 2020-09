Lavoro: M5s Senato, su rider bene Catalfo, assicurare diritti e tutele per noi è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro a palazzo Madama dichiarano che "bene ha fatto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a convocare un tavolo di confronto con Cgil, Cisl e Uil per un chiarimento, sull'accordo sui rider, raggiunto, da Ugl e Assodelivery, senza i sindacati confederali. Appena un anno fa - proseguono i parlamentari in una nota - il M5s al governo è riuscito, nel decreto Salva imprese, ad introdurre per la prima volta una disciplina che assicura quell'apparato di diritti e tutele tipiche del lavoro dipendente, dalla malattia agli infortuni, a quella che fino ad allora era stata una categoria di invisibili, ignorata da tutti. Il Movimento cinque stelle - continuano i senatori - è stata la prima forza politica ad occuparsi della categoria. Da quando siamo al governo, Luigi Di Maio prima e Nunzia Catalfo poi, si sono spesi incessantemente per assicurare ai rider i diritti che chiedevano da anni: tutele salariali e sicurezza sul lavoro". Per gli esponenti pentastellati, "la legge approvata dal Parlamento un anno, fa rinviava poi alle parti sociali il compito di sottoscrivere per la prima volta un contratto collettivo nazionale di lavoro che regolamentasse l'aspetto retributivo che normativo di questa ormai diffusa tipologia di lavoro. Auspichiamo che le parti sociali riescano a definire un'intesa all'altezza dell'apparato di tutele introdotte dal Parlamento e fortemente volute dal M5s al governo e dai ministri Di Maio e Catalfo". (Com)