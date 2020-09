Americhe: Cidh indice concorso per nuovo segretario esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha annunciato la decisione di indire un concorso per ricoprire l'incarico della segreteria esecutiva dopo il veto posto dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa), organo da cui dipende la Cidh, al rinnovo del contratto del precedente segretario esecutivo, Paulo Abrao. E' quanto si legge in una nota ufficiale della principale istituzione regionale in materia di diritti umani nella quale si ribadisce "l'importanza della sua autonomia e indipendenza" e si esprime un "profondo ringraziamento" ad Abrao per la sua gestione. La Cidh ribadisce ad ogni modo il suo "ripudio" della decisione del segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, di non concedere l'autorizzazione al rinnovo dell'incarico di Abrao, decisione che "rompe con una pratica stabilita da oltre vent'anni". L'ormai ex segretario esecutivo era sotto inchiesta per diverse denunce di malversazione e abuso di potere, e secondo la Cidh la decisione di Almagro ha impedito l'esercizio del suo diritto a un "giusto processo". (segue) (Abu)