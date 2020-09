Americhe: Cidh indice concorso per nuovo segretario esecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 agosto il segretario generale dell'Osa, Almagro, aveva ribadito la sua intenzione di non rinnovare l'incarico di Abrao alla direzione della Cidh attraverso un comunicato ufficiale nel quale smentiva inoltre di volersi intromettere nella scelta del prossimo direttore e denunciava una campagna di "disinformazione". "Riguardo una certa campagna di disinformazione che punta a far credere che è a rischio l'autonomia della Cidh, ribadisco che non ho nessun interesse né desiderio di partecipare alla selezione del prossimo direttore (...) processo che spetta alla Cidh", si legge nella nota firmata da Almagro. D'altra parte, riguardo la nomina di Abrao, Almagro ha ribadito che non ha "nessuna intenzione di riassumere una persona sulla quale pendono 61 denunce". Il riferimento è alle accuse rivolte contro Abrao dall'interno della Cidh; accuse che vanno dal conflitto di interessi, fino a maltrattamenti nel lavoro e molestie sessuali. (segue) (Abu)