Americhe: Cidh indice concorso per nuovo segretario esecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almagro ha inoltre accusato le diverse istituzioni multilaterali regionali dalle quali aveva ricevuto forti critiche di "atteggiamenti corporativi" e di "ignorare i diritti dei lavoratori". Tra queste il segretario Osa ha citato l'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr), Human Right Watch (Hrw), Amnesty International (Ai), ed il Centro per la Giustizia ed i diritti internazionali (Cejil). Queste istituzioni avevano espresso la loro preoccupazione per la crisi aperta tra Osa e Cidh. "Staremo attenti ad evitare che l'autonomia e l'indipendenza della Cidh sia messa in pericolo sia in questa come in altre procedure interne", concludeva quindi la nota pubblicata nella pagina ufficiale dell'Osa a firma di Almagro. (segue) (Abu)