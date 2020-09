Americhe: Cidh indice concorso per nuovo segretario esecutivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del segretario generale dell'Osa Almagro di ostacolare la nomina del segretario esecutivo della Commissione interamericana per i diritti umani rompe con 20 anni di operato dell'Osa e mina l'autonomia della commissione", aveva affermato in precedenza José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Hrw. Inoltre "indebolisce la credibilità della Commissione come organismo indipendente, mettendo in pericolo il suo ruolo fondamentale nella protezione dei diritti e delle libertà fondamentali nelle Americhe senza interferenze politiche". Secondo Vivanco "gli stati membri dell'Osa devono condannare in modo fermo la decisione del segretario generale Almagro di non rinnovare l'incarico del segretario esecutivo della Commissione interamericana per i diritti umani, Paulo Abrao, nonostante l'approvazione unanime della commissione". (segue) (Abu)