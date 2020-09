Americhe: Cidh indice concorso per nuovo segretario esecutivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema era intervenuta anche l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, che in un proprio comunicato aveva definito la crisi istituzionale tra Osa e Cidh come "estremamente dannosa". Bachelet ritiene, in sintonia con la Cidh, che la decisione di Almagro "rischia di minare l'indipendenza e la comprovata efficacia dell'istituzione" e che "danneggia la reputazione dell'Osa". L'Alto commissario Onu ha quindi esortato l'Organizzazione per gli stati americani a "prendere pronte misure per porre fine alla situazione di impasse nella direzione esecutiva della Commissione", sottolineando "l'importanza di garantire che l'indipendenza, l'autonomia e l'efficacia consolidate della Cidh non siano compromesse". (Abu)