Namibia: governo revoca stato di emergenza

- Il governo della Namibia ha revocato lo stato di emergenza imposto nel marzo scorso per contrastare la pandemia di Covid-19. "Non siamo ancora fuori dai guai. Ora è il momento di esercitare la massima responsabilità personale e vigilanza", ha detto il presidente Hage Geingob in un discorso alla nazione. In base al provvedimento, viene revocato il divieto di viaggi tra la capitale Windhoek e le città vicine, mentre gli eventi sportivi potranno riprendere con spettatori fino al 50 per cento della capacità massima e saranno consentite raduni fino a 50 persone. In Namibia si registrano al momento più di 10 mila casi di contagio e 108 decessi.(Res)