Lavoro: Zingaretti, ascoltare sindacati, non sprecare opportunità Europa

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, segnala che "le manifestazioni dei lavoratori e delle lavoratrici svolte oggi in tutta Italia non possono essere ignorate. Dalla crisi - prosegue il leader del Pd in una nota - se ne esce tutti insieme con un grande patto nazionale tra governo, imprese e lavoratori. La richiesta di ascolto fatta oggi da Cgil, Cisl, Uil dai palchi di tutte le belle piazze è giusta e va accolta immediatamente. Finalmente l’Italia, sconfitte le follie della destra nazionalista, ha di nuovo una grande opportunità grazie all’impegno politico in Europa. Non vogliamo - conclude Zingaretti - e non dobbiamo sprecarla". (Com)